Düzce’de büfeye silahlı saldırı!

Düzce Kalıcı Konutlar 8. Bölgede meydana gelen olayda bir büfeden ücretsiz bira isteyen iki şahıs büfe sahibinden ret cevabı alınca pompalı tüfekle ateş etti.

Büfecide belinde bulunan silahla iki kişiyi vurarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Kalıcı Konutlar 8. Bölgede meydana gelen olayda Muhammet Çetin ve Emre Yavuz Atatürk Lisesi karşısında bulunan bir tekel bayiine gelerek ücretsiz bira istediler.

İşletme sahibi Mesut Mutlu’dan ret cevabı alan iki şahıs yanlarında bulunan pompalı tüfekle büfe sahibine ateş etti.

Bunun üzerine tekel büfesi sahibi Mesut Mutlu, belinde bulunan silahı çıkararak iki şahsa 5-6 el ateş etti.

Şahıslardan birisi bacağından birisi ise kafasından yaralanırken, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar.

Diğer yandan 2 şahsa ateş eden büfe sahibi ise Yenikent Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile soruşturma başlatıldı. Mesut M. isimli şüpheli silahla iki kişiyi vurdu. Yaralıların isimlerinin Muhammet Ç. ile Emre Y. olduğu öğrenildi.

Ali Osman Çatana - Tuncay Türkgülü

