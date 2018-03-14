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Düzce’de karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran öğrenci sayısı 43’e ulaştı

Düzce Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonunda kalan ve karın ağrısı, mide bulantısı şikayeti ile hastaneye gelen öğrenci sayısı 43’e ulaştı.

Düzcede karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran öğrenci sayısı 43e ulaştı

14 Mart 2018 15:32

Alınan bilgilere göre Düzce’nin Şıralık Mahallesinde bulunan Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonunda kalan öğrenciler sabah saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile fenalaştı.

Rahatsızlanan öğrenciler sağlık ekipleri tarafından ambulansla pansiyondan alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesine 38, Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne 5 olmak üzere 43 öğrenci kontrol altına alındı. 

Öğrencilerinin şikayetleri üzerine Halk Sağlığı ekipleri suyla ilgili, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri yemekten numune aldı. 

Hastaneye müracaat eden çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.  

 

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