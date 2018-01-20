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Düzce’de villa alev alev yandı

Düzce'de boş bir villa alevlere teslim oldu.

Düzcede villa alev alev yandı

20 Ocak 2018 01:11

Akşam saatlerinde, Düzce’nin Güzelbahçe Mahallesi'nde bir villa nedeni belirlenemeyen sebeple yandı. Villanın üst katında başlayan alevleri görenler Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğünü aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ahşap olan villayı alevler kısa sürede sararken yangın itfaiye ekipleri tarafından zorlukla kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, binaya giden elektrik akımını keserken Doğalgaz firması çalışanları da villanın doğalgazını keserek önlem almaya çalıştı. Villanın boş olduğu öğrenilirken, yangının asıl çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ali Osman Çatana 

Etiketler: düzce, villa

 

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