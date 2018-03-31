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Düzce’de yolcu otobüsü yandı

Düzce’de D-655 karayolunda şehirlerarası bir yolcu otobüsü yandı. Araçtaki 12 yolcu ise tahliye edildi.

Düzcede yolcu otobüsü yandı

31 Mart 2018 16:32
Düzce’de yolcu otobüsü yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Zonguldak’a giden Atakan Uysal idaresindeki 34 UJ 9141 plakalı yolcu otobüsü, Düzce’den Akçakoca istikametine giderken Tepeköy mevkiinde bir anda motor kısmından yanmaya başladı. Otobüs şoförü aracı hemen yol kenarına çekerek, 12 yolcuyu tahliye etti. Ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle Düzce’den Akçakoca istikametine uzun bir araç kuyruğu oluşurken, yanan otobüs çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Aracın kaldırılması ile trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı.
(Ali Yıldız-Ali Osman Çatana/İHA) 

 

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