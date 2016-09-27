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E-5 Karayolu’nda 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı

E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Can pazarının yaşandığı zincirleme kazada 5 kişi yaralanırken, kazada yaralanan bir kişinin, ambulansa gitmek yerine kaza yaptığı aracının başında beklemesi dikkat çekti.

E-5 Karayolunda 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı

27 Eylül 2016 08:24
E-5 Karayolu’nda 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde seyreden 34 UH 5030 plakalı otomobilin sürücüsü, trafiğin aniden durmasıyla bir anda frene bastı. Otomobilin arkasından seyreden 34 JY 0467, 34 NZ 3091 ve plakası alınmayan 2 otomobili kullanan sürücülerin birbirine çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu araçlardaki Mustafa Kul, Safinaz Sarı ile kızı Büşra Nur Sarı (19), Yavuz Çandır ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kazaya karışan araçların içerisindeki bazı vatandaşlar ise vücudunun çeşitli yerlerinden darbeler aldı.

Can pazarı yaşandı, trafik durdu
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sıkışan vatandaşlara ilk müdahaleyi araç içerisinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik tamamen durdu. Olay yerine gelen trafik polisleri tarafından trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu kazada trafik, akşam saatlerinde yoğunluk yaşanması nedeniyle Haliç Köprüsü’ne kadar uzandı.

Yaralı şahıs ambulans yerine aracının başına gitti
Öte yandan, sağlık ekiplerinin müdahaleleri devam ettiği esnada kazada yaralanan Mustafa Kul, ambulansa gitmek yerine aracının başında bekledi. Trafik çekicisinin yardımıyla aracı çekilen Kul, polisin uyarısına rağmen aracında kalanları almaya çalıştı. Yaralılardan Yavuz Çandır, “Trafik vardı bir duruyorduk en arkandan ses geldi. Arabalar birbirine çarptı zincirleme kaza oldu. Benim gördüğüm 2 yaralı var ama birinin alnı yarıldı. Durumları iyi benim ise boynum ağrıyor” dedi.
Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık

 

Etiketler: E-5 Karayolu


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