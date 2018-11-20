E-5 Karayolunda geri geri gidip trafiği alt üst ettiler

Trafik uyanıklarının E-5' yan yolda geri geri gittiği anlar havadan görüntülenirken, kurallara alt üst eden sürücüleri fark eden polis ekipleri de ceza yağdırdı.

İstanbul'da akşam iş dönüşü oluşan trafiği bazı uyanık sürücüler trafiğin daha da sıkışmasına neden oluyor. E-5 karayolu Küçükçekmece Gölü mevkii bağlantı yolunda oluşan trafikten kurtulmak isteyen bazı uyanık sürücüler geri geri giderek tüm kuralları alt üst etti. E-5 karayoluna bu şekilde giren uyanıklar, trafiği daha da kilitlerken, sürücülerin tepkisine de aldırış etmedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine Küçükçekmece Gölü mevkiine gelen trafik polisleri, kuralları hiçe sayan sürücülere adeta ceza yağdırdı. Uyanık sürücülerin tüm uyarılara rağmen trafikte geri geri gitmeleri ve trafik polisleri tarafından yakalandıkları anlar ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde halk otobüslerinin bile trafikten kurtulmak için geri geri gittiği görülüyor. Dörtlülerini yakarak yan yoldan geri geri gelmeye çalışan araç sürücüleri ise uzun süre, yan yola yoluna girmek isteyen araçlara izin vermiyor. Motorlu trafik polisleri ise geri geri giden araçların önünü ve arkasını keserek durmalarını sağlıyor. Trafik polisleri yakaladıkları 4 araca cezai işlem uyguladı.

Ahmet Faruk Sarıkoç