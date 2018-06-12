E-5 Karayolu’nda motosiklet terörü kamerada

E-5 Karayolu Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde arkadaşlarıyla birlikte yola çıkan bir motosikletli, akan trafikte adeta terör estirdi. Çevredeki sürücülerin güvenliğini düşünmeden kuralları hiçe sayan genç sürücü, ellerini direksiyondan çekerek ayaklarını uzattı. Sosyal medyada takılacağını söyleyerek ayaklarını direksiyona uzatan sürücü metrelerce bu şekilde seyretti. Bu şekilde poz vererek takipçilerinden ekran görüntüsü almasını isteyen motosikletli, trafik polisini görünce ayaklarını direksiyondan çekti. “Polis istese de beni yakalayamaz” diyen genç, yoluna devam ederken o anları da kask kamerasıyla kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

Metrelerce tek teker üstünde gitti

Öte yandan motosikletli bunun dışında karayolunda seyrettiği esnada sürücülerin şaşkın bakışları arasında metrelerce tek teker üzerinde gitti. “Oruçlu tek teker yapmak orucu bozar mı?” dediği duyulan motosikletlinin yolda giden sürücülere doğru, “Ama siz çok sıkıcısınız ya” diyerek metrelerce tek teker üstünde gitmesi “bu kadarına da pes” dedirtti.

Herkesin canını tehlikeye attı

Yolda zikzaklar çizerek ellerini bırakan sürücü hem kendi hem de çevredeki sürücülerin canlarını defalarca tehlikeye attı. Sürücünün tek teker üzerindeyken arkadaşıyla sohbet etmesi ise “yok artık” dedirtti. Zaman zaman, “E-5’de dehşet saçtılar, trafiği tehlikeye attılar” diyerek ironi de yapan sürücü kimseyi tehlikeye atmadığını iddia etti. O anlar ise sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Doğan Can Cesur

