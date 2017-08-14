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E-5'i birbirine katan kediyi kurtarma çabası kamerada

E-5 karayolunda araç motorundan kurtarılan kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.

E-5i birbirine katan kediyi kurtarma çabası kamerada

14 Ağustos 2017 09:41
E-5'i birbirine katan kediyi kurtarma çabası kamerada - Tıkla İzle

Otoyolu trafiğe kapatarak kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar büyük gayret gösterdi. Bu sırada araç motorundan çıkarak, hızla metrobüsyoluna giren kedi hızla gelen metrobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde E-5 yolu üzerinde yaşandı. Bir aracın motoruna giren kedi araç sürücüsü ve yoldan geçen motosikletliler tarafından kurtarılmaya çalışıldı.Vatandaşlar otoyolu trafiğe kapatarak kediyi kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu, araç motorundan çıkarılan kedi bu seferde kendisine yardım eden motosikletin altına kaçtı. Kaçan kediyi kurtarmak için vatandaşlar canla başla mücadele etti. Kedi bu kez motosikletin altından çıkarak metrobüs yoluna atladı. Metrobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan kedi, yürekleri ağıza getirdi.
Yoldan hızla gelen metrobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan kedinin o anlar ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde vatandaşlar kediyi kurtarmak için yolu kapatıyor. Bu sırada kedi araç motorundan çıkarak, motosikletin altına girdi. Kedi ordan da çıkarak metrobüs yoluna girdi.Haylaz kedi, metrobüsün altında kalmaktan ise son anda kurtuldu. 

Etiketler: İstanbul, kedi


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