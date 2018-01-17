E-5’te kayan kamyonet dört araca böyle çarptı

Kaza, Esenyurt Saadetdere Mevki yanyol’da meydana geldi.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonet sürücüsü aracın hakimiyetini kaybetti. Adeta çarpışan araba pistini andıran şekilde kamyonet hızla yol kenarındaki araçlara çarptı. Kazada araçlarda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Adeta çarpışan araba pistini akıllara getiren kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yolda seyir halinde olan beyaz renkli pikap yağmurlu havanın da etkisi ile aniden yolda kaymaya başlıyor. Adeta bir buz pistinde gibi kayan araba ilk önce sağ şeritte park halinde olan bir araca peşinden de arka arkaya duran 3 araca çarpıyor. Kazada yaralanan olmazken trafiğin sakin saatlerinde olması da daha büyük bir olayın yaşanmasını önledi.

Murat Delice

