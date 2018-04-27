E-5’te korkutan kamyon yangını

Yangın, saat 18.30 sıralarında E-5 Otoyolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar’dan Büyükçekmece istikametine giden kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple alev alarak yanmaya başladı. Kamyondan dumanlar çıktığını gören sürücü aracı yol kenarına çekerek müdahale etmeye çalıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Öte yandan yaşanan kamyon yangını nedeniyle E-5 Otoyolu Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri trafiğin akışını tek şeritten sağladı.