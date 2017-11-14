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e-Devlet giriş sistemi neden açılmıyor! e-Devlet neden girilmiyor?

e-Devlet sistemine giriş yapılamıyor. e-Devlet'e girmek isteyen vatandaşlar bugün öğlen saatlerinden itibaren hata ile karşılaşıyor. Peki e-Devlet'e neden girilemiyor...

e-Devlet giriş sistemi neden açılmıyor! e-Devlet neden girilmiyor?

14 Kasım 2017 12:16

Bugün öğlen saatlerinden itibaren e-Devlet'e giremeyen binlerce kişi gözünü resmi açıklama çevirdi. e-Devlet üzerinden bir türlü sisteme giremeyen vatandaşlar resmi bir açıklama bekliyor. E-devlet uygulamasında erişimde sorun yaşanıyor. Telefon üzerinden veya bilgisayar başından uygulamaya girmeye çalışıldığında kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yapıldığı anda sayfamızdan konu ile ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet şifresi nasıl alınır?

E-Devlet şifresi PTT'lerden alabileceğiniz gibi artık internet bankacılığını kullanarak da alabilirsiniz.

Bunun için: 'Sisteme giriş' bağlantısına tıkladıktan sonra

İnternet bankacılığı sekmesine tıkladıktan sonra

Ekrana gelen ve e-devlet sistemine entegre olmuş bankalar ile kolaylıkla e-devlet şifresi alabilirsiniz... 

Etiketler: e devlet açılmıyor, e devlet giriş, e-devlet

 

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