Kimliğinizle beraber postaneye gidip belirli miktar ücret ödeyerek E- Devlet şifrenizi teslim alabilirsiniz. E-Devlet şifreniz kapalı bir zarf içinde size verilecek. Nüfus cüzdanı numaranız ve E-Devlet şifrenizle türkiye.gov.tr sitesine giriş yaptığınızda sistem size şifrenizi değiştirmeniz gerektiğini hatırlatır. Yeni şifre belirlerken aklınızda tutabileceğiniz güzel bir şifre belirleyip bu şifreyi kimseyle paylaşmayın. E-Devlet sisteminde sizinle iligili bir çok bilgi yer aldığı için şifrenin güvenli olması son derece önemli. Peki şifrenizi değiştirmeden zarfı kaybettiğinizde veya şifrenizi hatırlamadığınız durumda ne yapmanız gerekiyor? Şifre sıfırlama işlemi nasıl yapılır?

E-DEVLET ŞİFRESİ SIFIRLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-Devlet şifresiyle en fazla 4/A hizmet dökümünü sorgulama işlemi yapılmaktadır. Bunun yanısıra adli sicil kaydınıza, hakkınızda açılmış davalara mahkeme sonuçlarına ve adli sicil kaydı gibi bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YENİ ŞİFRE NASIL ALABİLİRİM?

Bu noktada yapılması gereken iki seçenek var. Birincisi, postaneye giderek tekrar sıraya girip yeni bir şifre almak. Önceden şifre sıfırlama işlemi olmadığından E- Devlet şifresini unutanlar ya da kaybedenler mecburen postaneye gidiyordu. Şifre unutma olayının çok fazla yaşanmasından dolayı vatandaşlara artık ikinci bir seçenek daha sunuldu. Bir kez şifre aldıysanız tekrar postaneye gitmenize gerek kalmadan bilgilerinizi sıfırlayarak şifre değişikliği yapabilirsiniz. Şifre sıfırlamanız için 7 güvenlik adımını izlemeniz gerekiyor. Para vermeden ve zaman kaybetmeden şifre sıfırlama işlemini yapabilirsiniz.

Şifrenizi unuttuysanız ya da kaybettiyseniz ilk olarak izlemeniz gereken adım Google'a e devlet şifremi unuttum yamak. Bunu yazdığınızda giris.turkiye.gov.tr/Giris/SifreSifirlama linkini göreceksiniz ve buraya giriş yapacaksınız. Karşınıza aşağıdaki sayfa çıkacak.

Karşınıza çıkan sayfada sizden istenen kimlik bilgilerini eksiksiz şekilde doldurmalısınız.

ŞİFRE SIFIRLAMAK İÇİN İZLEMENİZ GEREKEN İKİNCİ ADIM

Yukardaki alana doğum yerinizi ve doğum tarihinizi yazıp üçüncü adıma geçebilirsiniz.

Bu bölüm nüfus cüzdanlarınızın arka kısmında en altta kayıt no şeklinde yazan yerdeki genellikle 4 haneli rakam olan bölümdür buraya bunu yazdıktan sonra devam et butonuna basarak cep telefonlarınıza şifre gelmesini sağlayacak, e devlet şifrelerinizi alırken verdiğiniz cep telefonlarınıza bilgi gelecek bölüm geliyor.

ŞİFRE SIFIRLAMAK İÇİN İZLEMENİZ GEREKEN ÜÇÜNCÜ ADIM

Bu bölümde cep telefonu numaranızı yazacaksınız ve telefonunuza yeniz bir şifre gelecek. Sonraki adımları izlemeniz ise daha kolay olacak. Eğer bu adımlarda izlenen yöntemler size uymuyor ise ya da cep telefonuz yok ise yeni bir E-Devlet şifresi almak için postaneye gitmeniz gerekiyor.