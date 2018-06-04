E-Ticaret sektöründe dropshipping yöntemine ilgi artıyor

E-ticaret sektöründe yaygınlaşmaya başlayan dropshipping yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Softtr kurucusu ve yöneticisi Salih Bulut, dropshipping ile e-ticaret yapmak isteyen girişimcilere tavsiyelerde bulundu. Dropshipping’in hem dünya genelinde hem de Türkiye’de ciddi bir talep olduğunu belirten Bulut, dropshipping ile ilgili “Bir e-ticaret sistemi kurarak online mecrada çeşitli ürünler satmak istiyorsunuz, fakat kendinize ait ürününüz bulunmuyor ve ne satsam diye arayış içerisindesiniz. İnternet ortamında ürünlerinin bayiliğini veren çok sayıda firma bulunmaktadır. Bir çok firmanın online bayisi olarak ürünleri kendi sitenizde toplayarak satışını yapma modelinin genel ismine dropshipping diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Yatırım maliyeti olmadığı için dropshippinge ilgi artıyor”

Dropshipping yönteminde klasik e-ticaret satışına kıyasla masraf kalemlerinin en aza indiğini belirten Bulut, bu yeni sistemin cazip yönlerini şu sözleriyle açıkladı: “En cazip sebeplerinden bir kaçı ve en önemlileri stok tutma, depolama, kargolama, toptan mal alarak sermaye bağlama gibi risklerin ve endişelerin olmaması. Dropshipping yerine stoksuz satış ifadesi de çok kullanılır. Girişimciler hem bu risklerin azlığı hem de pratik bir şekilde binlerce ürünün satışına kısa süre içerisinde başlayabildiği için bu yönteme sıcak bakıyor.”

“Dropshippinge yüzde 45 oranında bir talep var”

Ortalama ayda 60 e-ticaret sitesi kurduklarını belirten Salih Bulut, son 3 ayın verilerine bakıldığında 150 den fazla e-ticaret sitesini yayına aldıklarını belirterek bu 150 yeni e-ticaret sisteminin yaklaşık yüzde 45 oranında online bayilik ile dropshipping yapan girişimciler olduğunu ifade etti.

“Dropshipping için kaliteli bir e-ticaret yazılımı şart”

Bulut dropshipping için ürün çeşitliliğin önemli olduğunu bu nedenle çok sayıda ürün eklenebilecek bir yazılım alt yapısı gerektiğini belirterek “İşin başında güçlü bir XML servisine sahip yazılım altyapısı gerekiyor. Siteler arası ürün aktarımları xml servisleriyle sağlanıyor. Yazılım alanındaki global sorunların en başında veri işlemenin külfeti gelir. 50 bin 100 bin ürün çok sorun değildir ama sayılar arttıkça sistemde aksamalar meydana gelebilir. Yavaşlamalar, yarıda kesilmeler, bağlantı kopuklukları vs.. Bu yüzden yazılım altyapısını seçerken özellikle dropshipping yapacak girişimciler sistemin XML servisini çok iyi incelemelidir. Hatta satın almadan önce test etme gibi bir imkanları varsa test etmeleri önerilir. Ürün sayısının çokluğu ile site hızı ilişkisi bizim en çok önem verdiğimiz konuların başında gelir. Sık aralıklarla milyonluk datalarda toplu işlemler üzerine testler geliştirmeler yaparız” ifadelerini kullandı.

“Dropshipping için online bayilik veren yüzlerce firma var”

Hemen hemen her sektörden yüzlerce firmanın dropshipping yapanlara kendi üretimi olan veya yurtdışından ithal ettikleri ürünlerin online bayiliğini verdiğini ifade eden Sahil Bulut, bu sayısının gitgide arttığını şu sözleriyle ifade etti: “Stoksuz ürün satışı yapan girişimci sayısının her geçen yükseldiği gibi bununla doğru orantılı olarak bayilik veren üreticilerin de sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bütün olarak dropshipping yani stoksuz satış modeli e-ticaret sektöründe yükseliştedir. İnternetten araştırma yaparak çok sayıda online bayilik vere firmaya ulaşılabilir. Bazı firmalar bayilik ücreti talep edebilir veya ay boyunca belirli miktarda satış yapılması gerekebilir, bazı firmalar ise herhangi bir talep veya şart koşmazlar.”

Dropshipping yapacaklara öneriler

Softtr yöneticisi Salih Bulut dropshipping yapmak isteyenlere verdiği şu önerilerde bulundu: “Dropshipping için iyi bir e-ticaret sitesi altyapısı ile yola çıkılmalı. Stok sorunu yaşatmayacak doğru firmalardan bayilik alınmalı. Ürünlerin satışı için Pazar alanları çok etkili mecralardır, pazar alanlarında milyonlarca insan vardır ve binlerce firma ürünlerinin satışını yapmaktadır. Pazar alanlarında mutlaka mağaza açılmalı. Pazar alanı sitelerinin içinde reklamlar verilmeli, mağaza puanlarının yükselmesi için Pazar alanı içi reklamlar hem daha az maliyetlidir hem de çok çabuk satış getirir. Daha sonra google alışveriş reklamları, sosyal medya üzerinde video reklamları şeklinde tanıtımın her alanında yer alınmalıdır.”