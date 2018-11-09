E-ticarette yılın indirim dönemi yaklaşırken, tüketiciler alışveriş listelerini hazırladı

Kasım ayının gelişiyle birlikte, tüketicilerin yıl boyunca merakla beklediği üç büyük indirim günü için de sayılı günler kaldı. Çin'den çıkıp dünyaya yayılan 11.11 Bekarlar Günü'nün yanı sıra Süper Cuma (23 Kasım) ve CyberMonday (26 Kasım) indirimlerinin e-ticaret sektörüne de hareket getirmesi bekleniyor. Çünkü yeni yıl alışverişinin yüzde 60'ı bugünlerde gerçekleşiyor. Gerek çevrimiçi satıcılar gerekse markalar çoğu zaman yüzde 25-30'u aşan oranlarda indirim yapmaya hazırlanırken, özellikle 25-44 yaş arası tüketiciler de kendi alışveriş listelerini planlayarak Kasım ayı boyunca doğru ürünü, en uygun fiyatla ve en güvenilir satıcıdan temin etmeyi hedeflendiği kaydediliyor.

İndirim döneminde en avantajlı alışveriş için 3 ipucu

Dünyayı etkisi altına alan çevrimiçi indirim kampanyalarının tıpkı ABD, Avrupa ve Çin gibi Türkiye'de de büyük ilgi görmeye başladığını belirten Akakçe Genel Müdürü Koray Karataş, 11.11 ve CyberMonday kampanyalarının tümüyle e-ticaret kanallarına özel olduğunu hatırlattı ve bu özel günlerden en yüksek faydayı elde etmek isteyen alışverişçilere şu önerilerde bulundu:

"İhtiyaç listesini önceden hazırlayın

Alacağınız ürünün farklı satıcılardaki fiyat ve indirim oranlarını kontrol edin

İndirimin gerçek oranını tespit etmek için, geçmişe dönük fiyat analizlerine göz atın"