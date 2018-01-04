Diğer
Kategoriler

E5 Karayolunda motosiklet sürücüsü tehlike saçtı

E5 Karayolu Topkapı mevkinde ilerleyen motosiklet sürücüsü yanına bağladığı yük dolu römork ile tehlike saçtı. Trafikte yaşanan o anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

E5 Karayolunda motosiklet sürücüsü tehlike saçtı

04 Ocak 2018 09:38
E5 Karayolunda motosiklet sürücüsü tehlike saçtı - Tıkla İzle

E5 Karayolu Topkapı mevkinde ilerleyen bir motosiklet kullanıcısı, görenleri hayrete düşürdü. Motosiklet sürücüsü, trafikte ilerlerken,yanına bağladığı yük dolu römork ile hem kendi canını, hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu. Bu da yetmiyormuş gibi sağ şerit yerine orta şeridi kullanan sürücüye, trafikte olan sürücüler tepki gösterdi.Trafikte yaşanan o anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün yanında bağladığı römork ile ilerlemesi görülüyor. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç