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Ebabil kuşları emin ellerde

Eyüp'te bir çocuk annesiyle birlikte sokakta bulduğu iki ebabil kuşunu Eyüp Belediyesi Beyaz Masa birimine getirdi. Küçük Abdullah'ın bu duyarlı davranışı takdirle karşılanırken, kuşlar belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alındı. Pierre Loti'de ağaçta mahsur kalan bir kedi yine veterinerlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ebabil kuşları emin ellerde

21 Temmuz 2017 11:17

Eyüp Rami'de oturan Abdullah Hasan Tunç isimli çocuk annesiyle sokakta yürürken yerde iki kuş olduğunu gördü. Duyarlılık gösteren çocuk, kuşları alarak önce evine götürdü. İnternetten yaptığı araştırmada kuşların ebabil kuşu olduklarını öğrenen çocuk, kuşları besledi. Ardından ise annesi ile birlikte Eyüp Belediyesi Beyaz Masa birimine gelerek yardım istedi.

Bunun üzerine Beyaz Masa görevlileri Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek durumu bildirdi. Veterinerlik ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde kuşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın “Eyüp'te her can değerlidir” ilkesiyle hareket eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, uçamadıkları gözlenen kuşların uçabilecek duruma gelene kadar klinikte bakıma alınacaklarını belirttiler.

Ömürleri havada geçiyor

20-25 yıl yaşandığı söylenen ebabil kuşları hayatlarının yüzde 90'lık bölümünü uçarak geçirirler. Gece ve gündüz havada kalan ebabil kuşları uçarken beslenir ve uyurlar. Sadece üremek için kısa bir süre için yere inen bu kuşlar vücut yapısı itibariyle kırlangıçlara benzemektedirler. Kur'an-ı Kerim'de Fil Suresi'nde adı geçen ve Sağangiller familyasından gelen ebabil kuşlarının Türkiye'de 4 türü yaşamaktadır.

Pierre Loti'de kedi kurtarma operasyonu

Eyüp Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Sultan Mezarlığı'nın Pierre Loti bölümünde bir kedi kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezarlık içerisinde ağaçta bir kedinin mahsur kaldığı ihbarını alarak adrese gittiler. Verilen adrese gittiklerinde, ağaçta mahsur kalmış ve aşağı inemeyen kediyi gördüler. Ekipler vinç yardımıyla kediye ulaştı. Kedi, bulunduğu yerden veterinerlik personeli tarafından dikkatlice alınarak aşağı indirildi. Sağlık durumu kontrol edilen kedi, hiç bir sorunu olmadığı anlaşılınca sahibine teslim edildi. 


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