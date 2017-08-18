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Ece Çelik'i ezdiği ileri sürülen şahıs tutuklandı

Adana’da 19 gün önce üniversite öğrencisi Ece Çelik’i kamyonetle ezdiği ileri sürülen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ece Çeliki ezdiği ileri sürülen şahıs tutuklandı

18 Ağustos 2017 20:18

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde 31 Temmuz günü üniversite öğrencisi Ece Çelik, ağır yaralı olarak önce özel bir hastaneye, daha sonra da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne getirilmişti. Burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği için ameliyat edilip 16 gün uyutulmuş, dün ise uyandırılmıştı. Hayati tehlikesi devam eden ve hala kendine gelemeyen genç kızı bu hale kimin getirdiğini ise polis ekipleri araştırırken, genç kıza kamyoneti ile çarptığı ileri sürülen zanlı olaydan 5 gün sonra kendi teslim olmuş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ancak olaydan sonra genç kızın bir türle komadan çıkamaması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Ağustos günü bu karara itiraz etmiş ve İbrahim D. yeniden gözaltına alınmış, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce ev hapsi kararı ile adli kontrol altına alınmasına karar verilmişti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara hemen itiraz etti.

Başsavcılığın itirazı üzerine şüpheli İbrahim D. hakkında ‘tutuklamaya yönelik yakalama kararı’ çıkartıldı. Yakalanan İbrahim D., yeniden adliyeye getirildi. Şüphelinin, hakkında verilen ‘tutuklamaya yönelik yakalama kararı’ doğrultusunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde çıkarıldığı mahkemece zanlı tutuklandı. 

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: adana, ece çelik


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