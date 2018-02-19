Diğer
Kategoriler

Ecem'i öldürüp gömen katil tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak'ta ortadan kaybolan 17 yaşındaki Ecem Balcı'yı öldürüp ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Ecemi öldürüp gömen katil tutuklandı

19 Şubat 2018 12:56

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Ecem Balcı (17) 5 Ocak’ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri Ecem’i bulmak için arama başlatırken, Ecem’in annesi Esra Ercömert (41) bir not bırakarak Kandıra’ya bağlı Kerpe’de kayalıklardan denize atlayıp hayatına son vermişti. Polis ekipleri, Esra Ercöment’in intiharının şüpheli olabileceği üzerinde durarak olayla ilgili inceleme başlatarak Ecem'in annesinin arkadaşı Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına almıştı. 

Gözaltındaki Süleyman K.'nın ifadeleri üzerine ekipler, 16 Şubat gecesi Ecem'in cesedini Gölcük’e bağlı Ayvazpınar Köyü Yapraklı Deresi mevkiinde gömülü halde bulunmuştu. Süleyman K. sorgusunda Ecem'i öldürerek gömdüğünü itiraf etmişti. Ecem Balcı'nın ölümüne yönelik şüpheli Süleyman K. ve şüpheli oldukları değerlendirilen kişiler bugün Gölcük Adliye'sine sevk edildi. Şüphelilerden Süleyman K., çocuğu kasten öldürme suçundan tutuklanarak ceza evine gönderilirken, diğer şüpheliler suç ve delilleri yok etme veya değiştirme suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Uğur Konuk
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç