Diğer
Kategoriler

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası Şampiyonluğu için sahaya çıkıyor

2018 CEV Kupası Finali ilk maçında rakibi Minchanka Minsk’i deplasmanda 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarın kupayı kaldırmak için sahaya çıkıyor.

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası Şampiyonluğu için sahaya çıkıyor

09 Nisan 2018 14:43

Finale sırasıyla VC Oudegem, Yamamay e-work Busto Arsizio, Yenisei Krasnoyarsk ve SSC Palmberg Schwerin takımlarını eleyerek yükselen turuncu-beyazlılar, kupanın son maçında iki set almaları halinde şampiyonluğunu ilan edecek. 

Final oynayacakları için heyecanlı olduklarını söyleyen kaptan Jordan Larson, “Bu sezon, bu takımla birlikte oynamak çok eğlenceli ve CEV Kupası’nı kazanmak bunu daha da eğlenceli kılacak. Yapabileceklerimize ve bu zamana kadar geldiğimiz noktada takımıma olan güvenim tam. Finalde, Eczacıbaşı VitrA’yı gururla tekrardan temsil edeceğiz” diye konuştu. 

2018 CEV Kupası Final maçı yarın saat 19.00’da, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.  

Etiketler: CEV Kupası, Eczacıbaşı Vıtra

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç