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Eczacıbaşı VitrA, lig etabını galibiyetle kapadı

2017-2018 Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin birinci etabının lideri Eczacıbaşı VitrA, son hafta mücadelesinde Halkbank’ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Eczacıbaşı VitrA, lig etabını galibiyetle kapadı

25 Şubat 2018 20:25

2017-2018 Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin birinci etabının lideri Eczacıbaşı VitrA, son hafta mücadelesinde Halkbank’ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Salon: Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal xx, Yasin İlhan xx

Halkbank: Aslıhan xx, Fulden xx, Neşve xx, Ramirez xx, Salas xx, Rachel xx, Derya (L) xx, Simge xx, Eylül xx, Tutku x

Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz xx, Beyza xx, Gözde xx, Meliha xx, Adams xx, Ognjenovic xx, Dilara (L) xx, Boskovic xx, Ezgi xx, Büşra xx, Larson xx

Setler: 2-3 (25-23,12-25,18-25,25-13,5-15)

Süre: 117 dakika (31,23,24,23,16) 

Etiketler: Eczacıbaşı Vıtra, voleybol

 

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