Eczacıbaşı VitrA, lig etabını galibiyetle kapadı

2017-2018 Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin birinci etabının lideri Eczacıbaşı VitrA, son hafta mücadelesinde Halkbank’ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Salon: Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal xx, Yasin İlhan xx
Halkbank: Aslıhan xx, Fulden xx, Neşve xx, Ramirez xx, Salas xx, Rachel xx, Derya (L) xx, Simge xx, Eylül xx, Tutku x
Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz xx, Beyza xx, Gözde xx, Meliha xx, Adams xx, Ognjenovic xx, Dilara (L) xx, Boskovic xx, Ezgi xx, Büşra xx, Larson xx
Setler: 2-3 (25-23,12-25,18-25,25-13,5-15)
Süre: 117 dakika (31,23,24,23,16)