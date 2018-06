Eda Gök'ü kızdıran yorum!

Son günlerde en çok konuşulan ihanetlerinden birini yaşayan Eda Gök, kızının yıl sonu gösterisinde eski eşi Emrah Albayrak ile bir araya geldi. Bu durum takipçileri tarafından eleştirildi.

"KIZIMIN HABERİ YOK"

Bir sosyal medya kullanıcısı Gök'ün paylaşımına, "Adamı rezil et tüm Türkiye'ye sonra bizi salak yerine koy snapler at falan biraz yüz olsun!" şeklinde yorum yapınca Eda Gök'ten cevap gecikmedi, " Bana bakın hanımefendi benim kızımın hiçbir şeyden haberi yok ve kızımın çok özel bir günü. Tabi ki kızının yanında olacak pedogaglarla da konuşuldu. Şu an çok ufak ve ona hiçbir şey yansıtmayacağız. Sadece kızım için yanyana olmak zorundaydık. Lütfen biraz anlayış." mesajını yazdı.