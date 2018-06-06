Diğer
Kategoriler

EDHO Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. bölüm izle... EDHO'da sular durulmuyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. bölüm ile seyircilerinin karşısına geldi. EDHO severler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'un 106 bölümünde neler olduğunu merak ediyorlar. Haberimiz aracılığı ile tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz...

EDHO Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. bölüm izle... EDHOda sular durulmuyor

06 Haziran 2018 16:23

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. bölüm İzle, EDHO yeni bölüm izle, gibi aradıklarınıza bu haber aracışığı ile ulaşabilirsiniz. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 106. bölümü izleyicisiyle dün akşam buluştu. EDHO severler, ''EDHO son bölüm izle, ''EDHO 106.'bölümde ne oldu gibi detayları araştıranlar bu haberimize bakabilir. 

EDHO ATV CANLI YAYININI İZLEYEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 106.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Tarık Ünlüoğlu gibi isimlerin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106.bölümü ile 5 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak. 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. bölümde neler oluyor?

Çakırbeyliler ile birlikte Yaşar'ın da bir numaralı belası haline gelen Sam'in oyuncağını bulup yok etmeden, başa gelebilecek yeni belalara engel olmak mümkün değildir. Derya'yı düştüğü tuzaktan kurtarabilmekten başka bir isteği olmayan Yaşar'ın en büyük adağı, silahını gömüp sevdiğiyle birlikte sıfırdan bir hayat kurmak olacaktır. Tanık olduğu bunca şeyden sonra Hızır ile boşanmakla ilgili kararından dönmesi beklenen Meryem ise geri adım atmayarak herkesi şaşırtır. Dostuyla düşmanıyla üyelerinin teker teker eksildiği masa, yeni bir yol çizme kararı almadan önce son kez güvenmedikleri liderleri Ünal'ı karşılarına alır. Bir güven testine dönüşen toplantıda Hızır, arkasından ölümünü planladığını bildiği Ünal Kaplan ile ilgili nihai kararı verecektir. Bu esnada yakın geçmişinden bihaber olan Tipi'nin de Kudret'in ölümcül planları arasında olabileceğini kimse tahmin edemez.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç