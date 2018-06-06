EDHO Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. bölüm izle... EDHO'da sular durulmuyor

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 106.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Tarık Ünlüoğlu gibi isimlerin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106.bölümü ile 5 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

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Çakırbeyliler ile birlikte Yaşar'ın da bir numaralı belası haline gelen Sam'in oyuncağını bulup yok etmeden, başa gelebilecek yeni belalara engel olmak mümkün değildir. Derya'yı düştüğü tuzaktan kurtarabilmekten başka bir isteği olmayan Yaşar'ın en büyük adağı, silahını gömüp sevdiğiyle birlikte sıfırdan bir hayat kurmak olacaktır. Tanık olduğu bunca şeyden sonra Hızır ile boşanmakla ilgili kararından dönmesi beklenen Meryem ise geri adım atmayarak herkesi şaşırtır. Dostuyla düşmanıyla üyelerinin teker teker eksildiği masa, yeni bir yol çizme kararı almadan önce son kez güvenmedikleri liderleri Ünal'ı karşılarına alır. Bir güven testine dönüşen toplantıda Hızır, arkasından ölümünü planladığını bildiği Ünal Kaplan ile ilgili nihai kararı verecektir. Bu esnada yakın geçmişinden bihaber olan Tipi'nin de Kudret'in ölümcül planları arasında olabileceğini kimse tahmin edemez.