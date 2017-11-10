Edirne Valisi hastaneye kaldırıldı

Edirne’de düzenlenen 10 Kasım törenlerinin ardından kalbinde ağrı hisseden Vali Özdemir, makam arabasıyla fakülte hastanesine geldi. Vali Özdemir, kalp krizi şüphesi nedeniyle Kardiyoloji Servisi’nde anjiyoya alındı.

"Sonuçları temiz çıktı, hayati tehlikesi yok"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, anjiyo sonrası basın açıklaması yaprak, Vali Özdemir'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Vali Özdemir’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve anjiyo sonuçlarının temiz çıktığını söyleyen Tabakoğlu, tedbir amaçlı bir süre daha kontrol altında tutulacağını belirtti. Ayrıca anjiyo sonuçlarına göre Vali Özdemir'in kanında 'yavaş akım' tespit edildiği öğrenildi.

Öte yandan, 10 Kasım törenlerinin ardından programdan ayrılan başta Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olmak üzere kamu kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri, haberi alır almaz hastaneye akın etti.

Koray Ustabaşı - Ergin Yıldız



