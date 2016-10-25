Diğer
Kategoriler

Edirne’de 86 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 86 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından Edirne’de yakalandı.

Edirnede 86 kaçak göçmen yakalandı

25 Ekim 2016 10:39

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, merkez ve ilçelerde yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma ve kontrollerde, merkeze bağlı Doyran, Bosna ve Kemal Köyleri’nde 1 Cezayir, 3 İran ve 30 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerince, Edirne’nin Enez ve Havsa ilçelerinde yapılan çalışmalarda ise Gülçavuş Köyü’nde, 27 Kongo, 11 Suriye, 2 Pakistan, 2 Bangladeş, 1 Gabon, 1 Burma, 1 Senegal, 1 Sierra Lion uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak göçmen, Oğulpaşa Köyü’nde ise Pakistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
Özellikle kış aylarında karayoluyla Yunanistan’a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin artışı gözlenirken, merkez ve ilçelerde yakalanan toplam 86 kaçak göçmenin tamamlanan işlemlerinin ardından Jandarma ekiplerince Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiği öğrenildi. 

Koray Ustabaşı
EDİRNE 

Etiketler: Edirne, kaçak göçmen


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!