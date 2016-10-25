Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, merkez ve ilçelerde yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma ve kontrollerde, merkeze bağlı Doyran, Bosna ve Kemal Köyleri’nde 1 Cezayir, 3 İran ve 30 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Edirne’nin Enez ve Havsa ilçelerinde yapılan çalışmalarda ise Gülçavuş Köyü’nde, 27 Kongo, 11 Suriye, 2 Pakistan, 2 Bangladeş, 1 Gabon, 1 Burma, 1 Senegal, 1 Sierra Lion uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak göçmen, Oğulpaşa Köyü’nde ise Pakistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

Özellikle kış aylarında karayoluyla Yunanistan’a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin artışı gözlenirken, merkez ve ilçelerde yakalanan toplam 86 kaçak göçmenin tamamlanan işlemlerinin ardından Jandarma ekiplerince Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiği öğrenildi.

Koray Ustabaşı

EDİRNE