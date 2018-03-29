Edirne'de 'taşkın kabusu' havadan görüntülendi

Bölgede etkili olan yağış ve Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu mevcut durumu yüksek olan Tunca ve Meriç Nehirleri su debileri 24 saatte daha da yükselerek yatağından taştı. Edirne merkez ile Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan Tunca ve Meriç Nehirleri, taşkın nedeniyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım geçtiğimiz yıl açılan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile gerçekleşiyor.

Kabus havadan görüntülendi

Edirne'de yaşanan sel ve su taşkını İHA tarafından havadan görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde, taşkının boyutu ve tahribatı gözler önüne serildi. Meriç ve Tunca Nehri kenarında bulunan özel ve kamu kurumlarına ait tesisler ve bölgede bulunan bağ evleri taşkın nedeniyle su altında kaldı, söz konusu mevkilerde ciddi tahribat ve maddi hasar oluştu.

DSİ Değirmenyeni Ölçüm İstasyonu verilerine göre Tunca Nehri'nin debi saat 08.00 itibariyle 267 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Meriç Nehri debisi ise bin 353 metreküp/saniye olarak bildirildi.

Edirne'de, en son 2015 yılında yaşanan taşkın da ciddi maddi hasara yol açtı.

Koray Ustabaşı - Ahmet Faruk Sarıkoç

