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Edremit’te yakalanan 4 metre boyundaki yılanın sırrı çözüldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ovada yer bulamayan yılanlar şehir merkezinden çıkmaya başladı. Son yakalanan yılanın ise yaklaşık 4 metre boyundaki "sarı yılan" olarak bilinen türün "tarıma yararlı yılan olduğu" öğrenildi.

Edremitte yakalanan 4 metre boyundaki yılanın sırrı çözüldü

21 Mayıs 2018 18:11

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Cennetayagi Mahallesi’nde bir apartmanın bahçesindeki ağaçta yılan olduğu ihbarı üzerine harekete geçen İtfaiye Amirliği ekipleri yılanı yakaladılar. Çevre sakinleri ise büyük panik yaşarken yılanın türünü merak ettiler.


Yapılan incelemede ise, az bitkili çalılık ve taşlık olan her yerlerde bulunan küçük kemirici bir hayvan olan sarı yılan, kuş ve kuş yavruları ile beslendiği gibi kemiricileri de avladığından agresif ama zehirsiz tarıma yararlı sayılabilen bir yılan türü olduğu anlaşıldı.


Yılan, doğal ortamına bırakıldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftada yine şehrin merkezinde yine zararsız olan ‘oluklu kertenkele’ yakalanmıştı. Bu yılanların öldürülmemesi istendi.  

 

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