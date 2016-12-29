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Efes, Real Madrid'e son anda yenildi...

Anadolu Efes, THY Euroelague’in 15. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid’e 80-78’lik skorla mağlup oldu.

Efes, Real Madride son anda yenildi...

29 Aralık 2016 22:05

THY Euroleague maç sonucu: Anadolu Efes: 78 - Real Madrid: 80

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, Ayon ve Reyes’in pota altından bulduğu sayılarıyla 6-0 öne geçti. Daha sonra hücumda toparlanan Anadolu Efes, Cedi ve Derrick Brown’un sayılarıyla eşitliği yakalayarak skoru 9-9’a getirdi. Son bölümlerde Dunston ve Paul ile etkili olan lacivert-beyazlılar, periyotu 23-21 önde tamamladı.

İkinci periyotun ilk 3 dakikasında iki takım da hücumda üst üste eli boş dönerken, Anadolu Efes Omic’in boyalı alandan bulduğu sayılarla skoru 29-23’e getirdi. Efes, Dunston ile Huertel’in sayılarıyla etkili olsa da Real Madrid Rudy Fernandez ve Randolph’un sayılarıyla devreye 37-36 önde girdi.

Üçüncü periyotta Derrick Brown ve Brandon Paul ile üst üste sayılar bulan Efes, Cedi’nin serbest atıştan bulduğu sayılarla 40-39 öne geçti. Thompkins ve Doncic ile üst üste 3’lükler bulan Real Madrid, 51-49 yaptı ve skoru üstünlüğünü ele geçirdi. Cedi ve Heurtel’in sayılarıyla lacivert-beyazlılar, periyotu 63-61 önde tamamladı.

4. periyotun başlarında Rudy Fernandez ile basketler kaydeden İspanyol ekibi skoru eşitleyerek 66-66 yaptı. Son anları çekişmeli geçen mücadeleden Madrid ekibi, Doncic ve Ayon’un sayılarıyla 80-78 galip ayrıldı. Bu maçla birlikte Real Madrid galibiyet sayısını 10’a çıkarırken, Efes ise 8. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skoreri 17 sayı atan Madrid’in oyuncusu Doncic oldu. Efes'de ise Brandon Paul 16 sayı ile takımına katkıda bulundu.

-Karşılaşmanın notları-

Anadolu: Efes: 7 - Real Madrid: 18
Euroleague’de Anadolu Efes ile Real Madrid, bugüne kadar 24. kez karşılaşmıştı. Bu maçlarda 17’ye 7 Madrid’in üstünlüğü bulunurken, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden de galip ayrılan İspanyol ekibi galibiyet sayısını 18’e yükseltti.

Ergin Ataman takipte
Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman da izledi. Sarı-kırmızılılar, Euroleague’in 16. haftasında 5 Ocak Perşembe günü Anadolu Efes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Damir Javor xx, Olegs Latisevs xx, Robert Vyklicky xx
Anadolu Efes: Thomas x 2, Honeycutt xx 6, Derrick Brown xx 14, Cedi Osman xx 10, Granger x 4, Omic x 4, Thomas Heurtel xx 8, Can Maxim Mutaf x, Brandon Paul xxx 16, Bryant Dunston xx 14
Başantrenör: Velimir Perasovic
Real Madrid: Randolph x 3, Draper x 3, Rudy Fernandez xx 14, Doncic xxx 17, Maciulis xx 8, Reyes xx 8, Ayon xx 8, Carroll x, Hunter xx, xx 6, Thompkins xx 6, Taylor xx 7
Başantrenör: Pablo Laso
1. Periyot: 23-21 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 36-37 (Real Madrid lehine)
3. Periyot: 63-61 (Anadolu Efes lehine) 

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın 

Etiketler: Anadolu Efes, maç sonucu, Real Madrid, THY Euroleague


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