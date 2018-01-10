Efsaneye konu olan kayalıklar havadan görüntülendi

Kabadüz Belediyesinin ilçedeki doğal güzellikleri ortaya çıkartmak ve tanıtmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Gelinkaya Kayalıkları ilk kez havadan görüntülendi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçedeki doğal güzellikleri tanıtım çalışmaları kapsamında efsanelere konu olan Gelinkaya Kayalıkları'nın bütün güzelliğini drone ile çekiminin yapıldığını söyledi.

Öte yandan hava çekiminde kayaların bir tanesinin zirvesinde görüntülenen su sarnıcı benzeri yapı ise şaşırttı.

Yörede konuşulan efsaneye göre, bir babanın bedduası sonucu gelin alayının taş olduğu sanılıyor.

Bu kayalar bir kafilenin heykelleşmiş şekline benzetiliyor.

Mustafa Bıyık