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Ege’de 135 göçmen ve 2 terörist yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 17-24 Şubat 2017 tarihleri arasında toplam 135 düzensiz göçmen, 5 göçmen kaçakçısı ve 2 terörist yakalandı.

Egede 135 göçmen ve 2 terörist yakalandı

26 Şubat 2017 11:03

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, 17-24 Şubat 2017 tarihleri arasında Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ayvacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Çeşme ve Ayvacık bölgelerinde gerçekleşen 3 olayda 86 göçmen, 3 göçmen kaçakçısı ve 2 terör örgütü mensubunun yakalandığı belirtildi.

Ayvacık bölgesi Babakale Burnu'na 42 mil mesafede uluslararası sularda Türk Arama Kurtarma bölgesi içinde gerçekleşen bir olayda ise 49 göçmen ile 2 göçmen kaçakçısının yakalandığı kaydedildi. Gerçekleşen 4 göç girişiminin birinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildiği ve İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada açıklarında icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde 12 göçmenin denizden sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. 

Sahil Güvenlik unsurları tarafından karada tespit edilen 7 göç girişiminin jandarma ve emniyet birimlerine bildirilerek önlendiği belirtilen açıklamada, “Dikili, Kuşadası, Çeşme ve Kaş bölgelerinde gerçekleşen 7 göç olayında Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurları tarafından karada tespit edilen 145 düzensiz göçmen ve 9 göçmen kaçakçısı düzenlenen ortak operasyon ile jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yakalanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde 1 arama kurtarma gemisi, 28 Sahil Güvenlik botu, 6 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 14 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 473 saat 27 dakika seyir yapılmış, 26 helikopter ve 10 uçak sortisi ile toplam 110 saat 30 dakika uçuş gerçekleştirilmiş, 5 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 352 saat 30 dakika görev icra edilmiştir” denildi.  

Etiketler: göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı, terörist


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