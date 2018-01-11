Ege’de Uzaktan Eğitim uygulamaları tek çatı altına toplandı

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın, Ege Üniversitesinin kaliteli eğitimini daha geniş kesimlerle buluşturma çabaları sonuç verdi. Ege Üniversitesinin uzaktan eğitim merkezi kurma başvurusu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandı. Göreve geldiği ilk günden itibaren pek çok projenin yanında uzaktan eğitimi tek bir merkezde toplama düşüncesinin olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, ‘‘EGE-UZEM’i araştırma üniversitesi adayı olan üniversitemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. EGE-UZEM çatısı altında yeni kurs ve sertifika programlarıyla bölgemizin ve ülkemizin en başarılı merkezi olmayı hedefliyoruz. Ayrıca ulusal ve uluslararası boyutta uzaktan eğitimin daha etkin yürütülmesi için yapacağımız araştırmalarımızla bu konuda da yön veren ve takip edilen bir merkez haline gelmeyi planlıyoruz. Bölgemizin ve ülkemizin gereksinim duyduğu eğitimlerin açılması, hazırlanması ve uygulanmasında da etkin atılımlarımız olacak. Merkezimizin kurulmasıyla güvenin ve başarının simgesi olan Ege Üniversitesi markasını daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Dersler bahar yarıyılında başlıyor

Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hülya Yılmaz ise uzaktan eğitimin canlandırılması konusunda Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın destekleri ve yönlendirmesiyle çok kısa sürede gerekli çalışmalar yapılarak merkezin kurulduğunu söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, ‘‘Bugün ise bu emeklerimizin başarısını kutluyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’ın üniversitemizin bahar yarıyılı açılış dersini uzaktan eğitim yoluyla vermesinin ardından EGE-UZEM üzerinden yürütülecek dersler de resmi olarak başlamış olacak’’ dedi.

EGE-UZEM’de verilecek hizmetler

Ege Üniversitesinin bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik eğitimleri daha geniş kitleler ile buluşturmayı amaçlayan merkezde verilecek hizmetler ise şöyle:

Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürütülecek.

Kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olunacak.

Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını uzaktan eğitim sistemlerini geliştirmelerine katkıda bulunulacak ve bu amaçla hizmet verilecek.

Uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için öğretim materyalleri geliştirilecek.