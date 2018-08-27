Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ege'nin Hamsisi 7. son bölümde neler oldu?Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik olayların anlatıldığı Ege'nin Hamsisi güçlü kadrosu ve eğlenceli senaryosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Ege'nin Hamsisi 7. son bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin bitiminde yeni fragmanın yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil ancak yayınlandığı takdirde aşağıdaki linkten izleyebilir diziyle ilgili son haberleri haberimizden takip edebilirsiniz. İşte, Ege'nin Hamsisi 7. son bölüm ve 8. yeni bölüm izleme linkleri ve ayrıntılar...

EGE'NİN HAMSİSİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz sitemizden izleyebilir yeni bölüm ve fragmanla ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz.

EGE'NİN HAMSİSİ 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yörelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal ve eğlenceli olayları anlatan Ege’nin Hamsisi'nde bu hafta; Kasabada bayram telaşı başlamıştır. Bayramın gelişiyle Melahat ve Şevket arasında barışın olacağını düşünen kasabalılar bayram sabahı yeni bir savaşla karşı karşıya kalırlar.

Diğer yandan Deniz ve Zeynep'in arasında filizlenen aşk, işleri beklenmedik bir şekilde zorlaştırmaya başlar. Ailelerinden çekinip gizlice birbirlerini tanımaya çalışan Deniz ve Zeynep, bayram nedeniyle fazla görüşemezler.

Şevket, Melahat’ın iyi yönlerini fark etmeye başlar. Fikret, ördeği Nuri'yi bulmak için kasabayı birbirine katarken, Şevket Melahat'la barışmak için yeni bir yol düşünür. Fakat aralarında başlayan savaş düşündükleri kadar kolay çözümlenmeyecektir.