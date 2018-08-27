Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
  • iha.com.tr »
  • Magazin »
  • Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ege'nin Hamsisi 7. son bölümde neler oldu?

Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ege'nin Hamsisi 7. son bölümde neler oldu?

Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ege'nin Hamsisi 7. son bölümde neler oldu? TRT 1'de yayınlanan Ege'nin Hamsisi yine eğlenceli bir bölümle ekranlara geldi. Peki, Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ege'nin Hamsisi 7. son bölümde neler oldu? İşte yanıtlar...

Egenin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Egenin Hamsisi 7. son bölümde neler oldu?

27 Ağustos 2018 23:15

Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ege'nin Hamsisi 7. son bölümde neler oldu?Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik olayların anlatıldığı Ege'nin Hamsisi güçlü kadrosu ve eğlenceli senaryosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Ege'nin Hamsisi 7. son bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin bitiminde yeni fragmanın yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil ancak yayınlandığı takdirde aşağıdaki linkten izleyebilir diziyle ilgili son haberleri haberimizden takip edebilirsiniz. İşte, Ege'nin Hamsisi 7. son bölüm ve 8. yeni bölüm izleme linkleri ve ayrıntılar...

EGE'NİN HAMSİSİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz sitemizden izleyebilir yeni bölüm ve fragmanla ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz.

EGE'NİN HAMSİSİ 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yörelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal ve eğlenceli olayları anlatan Ege’nin Hamsisi'nde bu hafta; Kasabada bayram telaşı başlamıştır. Bayramın gelişiyle Melahat ve Şevket arasında barışın olacağını düşünen kasabalılar bayram sabahı yeni bir savaşla karşı karşıya kalırlar.
Diğer yandan Deniz ve Zeynep'in arasında filizlenen aşk, işleri beklenmedik bir şekilde zorlaştırmaya başlar. Ailelerinden çekinip gizlice birbirlerini tanımaya çalışan Deniz ve Zeynep, bayram nedeniyle fazla görüşemezler.
Şevket, Melahat’ın iyi yönlerini fark etmeye başlar. Fikret, ördeği Nuri'yi bulmak için kasabayı birbirine katarken, Şevket Melahat'la barışmak için yeni bir yol düşünür. Fakat aralarında başlayan savaş düşündükleri kadar kolay çözümlenmeyecektir.

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç