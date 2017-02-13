41 ülkeden 100’den fazla eğitim sendikası temsilcisi TBMM’yi ziyaret etti. Eğitim-Bir-Sen’in ‘25. Yıl Vefa Buluşması’ programı kapsamında düzenlenen “Uluslararası Eğitim Sendikaları Örgütlenme Modelleri” konulu panel için bir araya gelen eğitim sendikası temsilcileri, TBMM Küçük Grup Salonu’nda TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ile bir araya geldi. Gündoğdu yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminden bahsederek, Hazreti Ali’nin ‘Düşmanın en tehlikelisi sizden olmayıp da sizden gözükendir’ sözünü hatırlattı. Türkiye içerisinde on yılda bir darbe olduğu dönemlerin yaşandığını hatırlatan Gondoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamamında uluslararası şer odaklarının parmağı olduğunu biliyorduk. Ama bu kez Türkiye’nin fazla olduğunu düşünen çevreler, Türkiye’nin Uluslararası Para Fonuna (IMF) borcunu bitirip bağımsızlığını tam manasıyla hem demokratik hem ekonomik bağımsızlığına kavuşup, dünya Müslümanları, mazlumları adına ses çıkarmaya başlayınca hedef olduğunu, olacağını biliyorduk. Eski Türkiye’den içeride ve dışarıda nemalananlarla, yeni Türkiye’yi, yeniden büyük Türkiye’yi oluşturmak isteyenler arasındaki mücadele tanımı yapıyoruz. Çünkü bu mücadelede reisliği, liderliğin öncülüğünü yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘5 dünyadan büyük değildir’ çıkışı doğrudan hedef olmamızda ve Batı'nın kendi değerlerine sahip çıkmamasında büyük bir tabloyu, kırılmayı oluşturuyordu.”

“Biz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz”

Gündoğdu, İslam, Balkan ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerinden kendilerine destek mesajları geldiğini belirterek, Batı ve Amerika Birleşik Devletleri’nden de destek beklediklerini ama desteğin gelmediğini aktardı. Gündoğdu, “Beklediğimiz temel şey, ırkına, dinine, cinsiyetine bakmaksızın, doğuştan gelen can ve mal emniyeti, din, akıl emniyeti gibi kutsallara sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkan bu ülkenin yanında yer almalarıydı. Bu esasen Batı'nın bu zamana kadar insan haklarında gösterdiği ikircikli tavrını bildiğimiz için yadsınacak tablo değildi. Çünkü Batılı dostlar kendilerine demokrat, kendi ülkelerinde bir balina dahi karaya vurduğunda kıyameti koparırken, bazen milyonlarca, yüz binlerce çocuğun öldürülmesine dahi seyirci kalabiliyorlar. Kurumsal yönetici olarak böyleler. NATO’su, Birleşmiş Milletleri böyle, Avrupa Birliği, Amerika böyle. Biz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz. Biz İslam ülkelerine, İslam ülkelerinin yöneticilerine, 'ey kardeşlerim, mezhebinizi, meşrebinizi, tarikatınızı dinin üzerine çıkarmayın, kardeş olun’ demeye devam edeceğiz. Biz dünyanın neresinde bir mazlum varsa kanat germeye, onu kucaklamaya, güçsüzlüğüne bakmaksızın neresinde zalim varsa onun da gücüne bakmaksızın karşısında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Darbeyi püskürtmemizde üç temel gösterge, ilk kez bu ülkede bir lider fötr şapkasını alıp kaçmadı; Recep Tayyip Erdoğan. İki, ilk kez millet bu liderin arkasından koştu. Üç, Meclis bu iki unsura eşlik etti. En önemlisi ümmetin duası bizimleydi.”

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanvekili Latif Selvi ise, milletin vekili olarak önemli bir görev ifa ettiğini ifade ederek, millet ve yöneticilerin kalplerinin buluştuğu noktada büyük hizmetlerin yapılabileceğinin görüldüğünü belirtti.

Ahmet Umur Öztürk