Eğitim ve iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitsizliği tartışılacak

İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitsizliği Bilgi Üniversitesi'nde tartışılacak. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ilk kez 150 yıl önce kadınların üniversiteye kabul edilmesinin öncülüğünü yapan Londra Üniversitesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusuna dikkat çekmek, üniversitelerin bu konuda sorumluluk almalarını sağlamak ve tüm dünyadan üniversitelerin katılımıyla eğitim ve iş dünyasında kadınların maruz kaldığı eşitsizlikleri tartışmaya açmak için dünya genelinde bir kampanya düzenliyor. Türkiye'de önemli gündem maddelerinden biri olduğu belirtilen bu alana katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek etkinlikte, üniversitelerde oluşturulacak yol haritaları için ilk adımlar tartışılacak. Yükseköğretimde ve çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunu gündeme getiren ‘Öncü Kadınlar Kampanyası', kadınların gelecek nesillerde hem eğitim hem de iş hayatında daha aktif rol almasını sağlamayı hedefliyor.

Açıklamaya göre İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye'de de can alıcı sorunlardan biri olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlayarak bu kampanyada yer alacak. 4 Ekim Perşembe günü santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek 'İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri' başlıklı konferans ile kampanyanın ilk adımı atılacak.

Konferans, Ernst & Young Türkiye Denetim Hizmetleri Bölüm Başkanı Dilek Çilingir Köstem'in “Türkiye'de kadınlar iş dünyasının neresinde?” başlıklı konuşmasıyla başlayacak. Konferans kapsamında düzenlenecek “Eşit miyiz?” başlıklı panelde ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Itır Erhart, Doç Dr. Başak Uçanok Tan ve Doç Dr. Yelda Yücel Türkiye'de çalışan kadın temsilleri, iş hayatında eşitlik, istihdam ve meslek seçimi konularını masaya yatıracak.