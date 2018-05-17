Eğitimciler Cambridge Üniversitesi Konferansı'nda İstanbul’da bir araya geldi

Kabataş Erkek Lisesi’nde düzenlenen Öğretim Becerileri Konferansı’na Eğitimden Sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Tarabya İngiliz Okulları Kurucusu Mehmet Gültekin, Cambridge Avrupa Direktörü Peter Monteath, Cambridge, Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Bölüm Başkanı Paul Ellis, Cambridge Üniversitesinden Dr. Andre Greeve, Cambridge Uluslararası Eğitimler Pazarlama Müdürü Zoe Neville, bazı eğitim STK’ların başkan ve yöneticileri, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi dahil olmak üzere Türkiye genelinden 300’ün üzerinde akademisyen ve öğretmen katıldı.

Türkiye’de 5’incisi Tarabya İngiliz Okulları’nın paydaşlığında gerçekleştirilen bu konferansın temel hedefi; Türkiye’de Cambridge Uluslararası Programlarını uygulayan okulların yöneticileriyle öğretmenlerinin bir araya gelmesi, tecrübelerini paylaşmaları ve Cambridge Üniversitesi standartlarına göre eğitimde etkin öğretim becerileri kazandırılmasına yönelik sunum ve öğretmen eğitimleri olarak açıklandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci konuşmasına Tarabya İngiliz Okulları’na ve Cambridge Üniversitesi'ne bu başarılı organizasyon için teşekkür ederek başladı. Yelkenci, “Uluslararası eğitim programlarını ve tercübelerini Türk öğrencilerin ayağına getiren uluslararası okulların öneminin farkında olunması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum” dedi. Yelkenci, “Kendi eğitimcilerimden de beklentim bu uluslararası deneyimlerden istifade ederek yeni kazanımlar ortaya çıkarmalarıdır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Eğitimden Sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta konuşmasına Cambridge’den gelen konuklara konferans için hem kendi hem de İstanbul Valisi Vasip Şahin adına teşekkür ederek ve hoşgeldiniz diyerek başladı. Usta sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Bugün burada 200’ü aşkın okulda uluslararası program uygulayan okulun temsilcileri olduğunu biliyorum. Genç nüfusu iyi eğiterek gücümüzü artıracağımızı iyi biliyoruz. Yabancı dili öğrenebilmek ve onu kullanabilmek bu noktada çok önemli. Gençlerimizi dünya insanı olarak yetiştirmek zorundayız. Böylelikle dünya ile daha rahat rekabete girebileceğiz. Bu da bu okullardan yetişecek öğrenciler ile olacağını hepimiz biliyoruz.”

Konferansta bir sonraki konuşma Tarabya İngiliz Okulları’nın da bir parçası olduğu Horizon Group’un, Cambridge Uluslararası Eğitim Programlarının Türkiye’deki dağıtımcısı ve paydaşı olarak kurduğu Academic Union Enstitüsünün Başkan Yardımcısı Janet Williams-İpek tarafından gerçekleştirildi.

“Öğretim metodlarımızı daha fazla nasıl iyileştirebileceğimizi, sürekli olarak araştırmak, öğrencilerimizin gelecekten beklentilerini öngörerek, yakalayarak ve aynı zamanda mesleki gelişmemizi sürekli olarak devam ettirmek bizim öncelikli sorumluluğumuzdur” diye konuşan Başkan Yardımcısı İpek, “Cambridge Uluslararası Eğitimler biriminin dağıtıcısı/paydaşı olarak sunduğumuz müfredatın niteliğine olan güvenimiz, bu sorumluluğu yerine getirebilmemize yardımcı olmaktadır” şeklinde konuştu.

Cambridge Uluslararası Eğitimler Avrupa Bölge Müdürü Burcu Benderli seminerdeki konuşmasına günün organizasyonu için Tarabya İngiliz Okulları’na teşekkür ederek başladı ve devamında Cambridge Programlarını uygulayan okullar ve Türkiye’deki öğrenci sayıları ile ilgili bilgi verdi. Başladıkları noktadan bugüne gelindiğinde büyük ilerlemeler kaydedildiğini ve daha fazla Türk öğrencinin uluslararası programlar ile eğitimler aldığını belirten Avrupa Bölge Müdürü hedeflerinin bu sayıyı her geçen yıl artırmak olduğunu dile getirdi.

Birçok konuda panel düzenlendi

Gün boyu süren programın öğleden önceki oturumlarda ‘Öğrenmeyi Öğrenmek’, ‘Başarılı Eğitim Ortamı Oluşturmak İçin Gereklilikler’, ‘Öğrenmenin Beyindeki Gerçekleşme Süreci ve Bu Sürecin Öğrenme / Öğretme Yöntemlerine Etkisi’ konularında seminerler gerçekleştirildi.

Oturumun devamında sözü Cambridge Avrupa Bölgesel Direktörü Peter Monteath aldı. 8 bin olan uluslararası eğitim veren okul sayısının 2025 yılına kadar 20 bin olacağını kaydeden Peter Monteath, eğitim için ülke değiştiren öğrenci sayılarının da her yıl katlanarak arttığını dinleyicilerle paylaştı.

Akademik seminerler düzenlendi

Programın devamında konferans oturumları, akademik seminerler ile devam etti. İlk seminer Cambridge Uluslararası Eğitimler Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Bölüm Başkanı Paul Ellis tarafından gerçekleştirildi. Başarı için en doğru şartların öncelikle yerine getirilmesi konusunda bir sunum gerçekleştiren Paul Ellis, ‘Başarıyı Nasıl Tanımlarsınız?’, ‘Başarının Önündeki Temel Engeller Nelerdir?’, ‘Başarının Şartlarını Nasıl Belirleriz’ gibi sorulara dünya genelinde nasıl cevaplar verildiğinden bahsetti.

Küresel, yerel, kişisel ve sosyal bağlamda başarının tanımlama ölçütlerinden bahseden Paul Ellis “Kişilerin başarılarının okul ve eğitimden daha çok sosyal hayata olan katkıları ile ölçülmesi gerektiğini dünyada başarılı diye tanımlanan insanların hayat hikayelerine baktığımızda daha iyi anlıyoruz” dedi.

Diğer bir panelde katılımcılar Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Andrea Greve’nin ‘Beyin ve Okulda Öğrenme Hafızası’ adlı konuşmasını dinlediler. Beyin ve beynin anlama/öğrenme sürecine dair yapılan bilimsel araştırmalar üzerine konuşan Dr. Andrea, katılımcılara beynin öğrenmeye dair tüm safhalarını grafikler ve yapılmış bilimsel deneylerin sonuçları ile anlattı.

Öğleden sonra Tarabya İngiliz Okulları öğrencilerinin sahnede yer aldığı ve moderatörlüğüProf. Dr. Soner Yıldırım tarafından yapılan internaktif panel gerçekleşti. Öğrenciler, Cambridge Uluslararası Eğitim Programı ile ilgili tecrübelerini, görüşlerini ve yorumlarını paylaşarak kendilerinin Türkiye ve dünya üniversitelerindeki eğitim ve iş hayatına nasıl hazırladığını tartıştılar. İzleyicilerin büyük beğenisi kazanan bu seminer Tarabya İngiliz Okulları öğrencilerinin aldıkları uluslararası eğitimler ile kazandıkları özgüven ve kazanımlarını bir profesör eşliğinde müzakere ederek gösterdiler. Bu bölümde salondaki izleyiciler öğrencilerin hem akademik hem dil becelerinin ne kadar ileri seviyede olduğunu gözlemlediler. İzleyiciler, İnternaktif olarak panele katılarak öğrencilere sorularını yöneltikten sonra da övgülerini sundular.

Programın sonunda, Cambridge Uluslararası Programlarını sunmak için akredite olmuş okulların tecrübeli öğretmenleri fizik, matematik ve diğer Cambridge programlarının kapsadığı konularda programın aday okullarına ve kayıtlı okullarının öğretmenlerine eğitim vererek, uzmanlıklarını ve detayları paylaştılar.