Eğitimde avantajlı erken kayıt dönemi başladı

Ocak ayı boyunca geçerli olacak avantajlı erken kayıt döneminde İhlas Koleji velilerinin %20 oranında indirimden faydalanacağı belirten Yeltekin, İhlas Koleji’ne gelerek Ocak ayında 2018-2019 eğitim yılı için kayıt yaptıran velilere 2017-2018 eğitimin yılının ikinci dönemi için %50 indirim yapılacağını kaydetti.

"Kurum olarak önemli indirimlerde bulunuyoruz"

İndirim fırsatlarıyla birlikte ailelerin eğitim bütçesine destek olduklarını ifade eden Yeltekin, kurum olarak önemli oranlarda indirimler sunduklarını belirtti. İhlas Koleji okullarında eğitimin kalitesinin uluslararası standartlarda olduğuna vurgu yapan Yeltekin, “Çocuklarımıza en iyi eğitimi verebilmek adına okullarımızdaki eğitim modellerimizi sürekli geliştiriyoruz. Seçkin eğitimci kadromuz ile çocuklarımızın her alanda başarılı olabilmesini için çalışıyoruz” dedi.

Çocukları için okul arayan velilere de çağrıda bulunan Yeltekin, “Çocuğunuzun iyi eğitim almasını ve gelecekte başarılı bir birey olarak yetişmesini istiyorsanız, okul seçiminiz çok büyük önem taşıyor. Bu noktada velilerimiz okullarımızı ziyaret ederek hem gezebilirler hem de merak ettikleri konularda detaylı bilgiler alabilirler. Kendilerini okullarımızda misafir etmekten mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı.

