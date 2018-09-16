Eğitimin başarısı sağlıklı uykuya bağlı

Yeni eğitim yılı öncesi çocukların, okul sürecine ve yeni uyku düzenine kolay adaptasyonu için önerilerde bulunan TUTDER Başkanı Fidan, teknoloji ve sanal ortamların çocukların uykusunu ciddi derecede etkilediğini ve ailelerin uyku düzenini bir düzene oturtmaları gerektiğini kaydetti. Televizyon programlarının, bilgisayar oyunlarının ve korku kitaplarının çocukların uykusunu kötü etkilediğini belirten TUTDER Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, “Bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayan uyku düzeni tatil dönemlerinde değişime uğramaktadır. Uyku, okul başarısını etkilemektedir. Bu nedenle okula başlayacak öğrencilerin uyku düzenine alışmaları için televizyon programları, korku kitapları, bilgisayar oyunlarından uzak tutulmaları gerekmektedir. Öğrencilerin sanal oyun merakı, geceleri sosyal medya ve internet kullanımı, kısacası teknoloji günümüzde uyku yoksunluğunun temel faktörüdür. Özellikle gençlerde uyku yoksunluğunun en önemli nedeninin geç saatlere kadar oynanan sanal oyunlardır” dedi.

Okulların açılması ile tatlı ve zorlu bir telaş maratonuna başlayan öğrenci ve aileleri pek çok sorunla uğraşmak zorunda kalacaklarını belirten Doç. Dr. Vural Fidan sağlıklı bir uyku düzeni oluşturulmasında ailelere yardımcı olacak öneriler vererek, “Çocuklarda tatilde geç kalkma mümkün iken, okul döneminde erken kalkılması gerekeceği için tatil bitmeden uyku ve uyanıklık dönemlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü geç yatıp erken kalkma ile kısalan uyku süresi çocuklarda okul başarısızlığına sebep olmaktadır. Öğrenme becerisi azalan çocuklarda ek psikiyatrik problemler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca büyüme hormonu salgısının arttığı akşam saatlerinde sağlıklı büyüme için güzel bir uyku şarttır” ifadelerini kullandı.

Ailelerin çocuklarının eğitimi ve sağlığı için yapması gerekenleri belirten Fidan, “Uyku düzenini sağlamak için yatma ve kalkma saatini bir rutine oturtmaya çalışmak ve bundan ödün vermemek gerekir. Uyku sürecini hızlandırmak ve rahatlatmak için çocuklara yatmadan önce ılık bir duş yaptırmak, loş bir ortamda kitap okumak yardımcı olabilir. Ayrıca uyumadan önce uyarıcı etkiye sahip konular içeren televizyon programları, korku kitapları, bilgisayar oyunları gibi etkenlerden uzak durmak uygun olacaktır” açıklamalarında bulundu.