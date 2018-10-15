Ekmeği 1 lira yaptı, işleri yüzde 40 arttı

Bursa genelinde ekmeğe birçok fırın zam yaparken İnegöl ilçesinde zam talebi karşılık bulmayınca fırınlar 1 lira 25 kuruştan ekmeği satmaya devam etti. Sinanbey Mahallesi'nde bir fırın ekonomiye destek vermek için 250 gram ekmek fiyatında 25 kuruş indirime giderek 1 liradan satmaya başladı. Fiyatı düşürmesinin ardından yoğun bir taleple karşı karşıya kalan ekmek fırını günde 10 binin üzerinde ekmek satıyor. El değmeden pişen indirimli ekmekler vatandaşlara sunuluyor.

Ekonomiye katkıda bulunmak için ekmeği 1 liradan sattıklarını belirten fırın sahibi Uğur Görenli, "Maliyetler bizleri kurtarıyor bu sebeple ekmeği 1 lira yaptık. Fiyatı düşürdükten sonra işlerimizde yüzde 40 oranında bir artış oldu. Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun oluyor. Ekmeği 1 lira yaptığımız için bol bol duada alıyoruz. Amacım kesinlikle rekabet oluşturmak değil, diğer fırınlardan bana gelen bir tepkide olmadı. Sadece ekonomiye katkıda bulunmak için böyle bir uygulama gittik. Zam yapmayı düşünmüyoruz" diye konuştu

Seyfettin Aras

