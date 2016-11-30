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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Kura müdahaleye gerek yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası ve ekonomik faktörlerin kura müdahalesine gerek olmadığını söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Kura müdahaleye gerek yok

30 Kasım 2016 13:26

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ankara Sanayi Odası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakanı Zeybekci, yaptığı konuşmada Türkiye’nin bütçe açığının 2015 sonu itibariyle yüzde 1.2 olduğunu dile getirerek, bu durumun Avrupa Birliği’nin tamamından iyi olduğunu kaydetti. Merkez Bankası ve ekonomik faktörlerin kura müdahalesine gerek olmadığını belirten Bakan Zeybekci, “Müdahale edilmemesi gerekiyor. Müdahale ederken de klasik bildiğiniz döviz satma anlamında söylüyorum bunu” ifadelerini kullandı.

“PİYASADAN DERHAL YAKLAŞIK 10 MİLYAR DOLAR CİVARINDA DÖVİZ TALEBİNİ ÇEKEBİLME İHTİMALİMİZ VAR”

“Devlet olarak önce bizim Türk lirası kullanmamız gerekir ki piyasadaki döviz talebini aşağıya doğru çekelim” diyen Bakan Zeybekci, “Almış olduğumuz tedbirlerle, alacağımız tedbirlerle piyasadan derhal yaklaşık 10 milyar dolar civarında döviz talebini çekebilme ihtimalimiz var. Bu kalıcı müdahale, olması gereken müdahale. İhracata tarihi destekler veriyoruz.”

Bakan Zeybekci, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine ise, “Sen hayatında iki tane yumurtayı alıp götürüp pazarda satıp akşam eve o parayı getirdiğin oldu mu senin?” cevabını verdi.

Etiketler: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, merkez bankası


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