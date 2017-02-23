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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den ‘kur’ çıkışı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesine yönelik olarak değerlendirmelerde bulundu. Zeybekci yaptığı açıklamada “Türk lirasının dolar karşısındaki değeri cari açıktan, işsizlikten, enflasyondan daha önemli değil” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekciden kur çıkışı

23 Şubat 2017 23:28
Zeybekci’den ‘kur’ çıkışı - Tıkla İzle

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci , Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) 30’uncu yıl gala yemeği ve ödül törenine katıldı. Törene Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Bora Günçay, TABA AmCham Onursal Başkanı Zeynel Abidin Ünal, Amerikan Başkonsolosu Jennifer L. Davis, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yanı sıra birçok işadamı ve davetli katıldı.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesiyle ilgili “Türk lirasının dolar karşısındaki değeri cari açıktan, işsizlikten, enflasyondan daha önemli değil” dedi. Diğer para birimlerinin de dolar karşısında değer kaybettiğini belirten Zeybekci, “Kurla ilgili hep şöyle deniyor, 'Türk lirasının dolar karşısındaki değeri' deniyor ne varmış Türk lirasının dolar karşısındaki değerinde? 2013 yılı ve 2014 yılı Ocak ayından beri 'Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım, piyasa kendi seviyesini oluşturur o seviyede doğru seviyedir' hep bunu söyledim. 2015 yılının Haziran ayına kadar Türk lirası hep dolar karşısında, dolar gereksinimi oluşturan para birimleriyle hareket etti. Yani euro, İngiliz sterlini, İsviçre frankı, Japon yeni ve Kanada doları ne kadar değer kaybettiyse dolar karşısında Türk lirası da o kadar değer kaybetti. Hatta yüzde 1 buçuk daha iyi gittik. Ama 2015 Mayıs ayının 20'leri gibi 2015 yılı 7 Haziran seçimleriyle ilgili öngörme başladığı andan itibaren biraz daha düştük. Ardından da tabi ki yaşadığımız olaylardan dolayı biraz ayrışmamız daha fazla oldu. Geldiğimiz nokta bununla ilgili bu bir gösterge değildir zaten. Yani Türk lirasının dolar karşısındaki değeri, Türkiye’deki işsizlik rakamlarından daha önemli değildir, büyüme rakamlarımızdan daha önemli değildir. Cari açıktan ve enflasyondan daha önemli değildir. Sanayi endeksimizden daha önemli değildir. O denge kendi içerisinde mutlaka oluşuyor” ifadelerini kullandı.

“Amerikan Merkez Bankası da ne yapacağını bilmiyor”

Amerikan Merkez Bankası’nın var olan çelişkili havadan dolayı ne yapacağını bilmediğini belirten Zeybekci, “Şimdi yeni döneme girdik. Amerikan Merkez Bankası ne yapacak? Amerikan Merkez Bankası da bilmiyor ne yapacağını. Çünkü çelişki var. Bu çelişki biraz daha artacak göreceksiniz” diye konuştu.

“Amerika ile birlikte olmak istiyoruz”

Türkiye ile Amerika’nın dost iki ülke olduğunu söyleyen Zeybekci, “Bu coğrafyada en büyük menfaatleri itibariyle birlikte olmayı hedeflediğimiz Amerika ile birlikte olmak istiyoruz” dedi. Zeybekci konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bütün fırsatların olduğu özellikle bizim coğrafyamızda Türkiye ile Amerika rakip değildir. Birbirini tamamlayıcı özelliği en üst seviyede olan iki dosttur, iki müttefiktir. Bu fırsatları birlikte değerlendirmesi gereken iki dosttur. Üzülerek bazen böyle Türkiye ile ilgili yorumlarda Amerikan şirketlerimizin Türkiye'ye gelirken o çekinceleri 'Türkiye sıkıntılı bir ülke', veya 'riskli ülke' gibi şeyler söylemek biz dostuz, müttefikiz evet sıkıntılı anlarımız olabilir dost kara günde belli olur. Biz bugünü öyle görüyoruz. Kara günümüz yok ama bu sıkıntılı günlerimizde dostumuz, müttefikimiz bu coğrafyada en büyük menfaatleri itibariyle birlikte olmayı hedeflediğimiz Amerika ile birlikte olmak istiyoruz”.

Ali Canberk Özbuğutu - Gül Kaba 

 

Etiketler: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TABA-AmCham, Türk lirası


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