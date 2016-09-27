Çankaya Köşkü’ndeki toplantıya, Başbakan Yıldırım’ın yanısıra, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Ersan Aslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Cüneyd Düzyol, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah Kaya katıldı.