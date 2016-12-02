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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı başladı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı başladı

02 Aralık 2016 18:30

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, Çankaya Köşkü’nde toplandı. Toplantıya Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Veysi Kaynak, AB Bakanı Ömer Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakanlık Müşaviri Fuat Oktay, TC Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, BDDK Başkanı Mehmet Ali Abken ve SPK Başkanı Vahtettin Ertaş katıldı.
Toplantıda son günlerdeki ekonomik gelişmeler ve alınması gereken tedbirler ele alınacak.  

Caner Ünver

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı


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