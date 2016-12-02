Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında saat 18.15’te başlayan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve ekonomideki gelişmelerin ele alındığı toplantıda; maliye, bankacılık ve finansal tedbir kararları alındığı öğrenildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kamu maliyesi, bankacılık ve finans sektörü, reel sektör ve işgücü piyasasına yönelik olarak alınması gereken tedbirler kararlaştırılmış olup, teknik çalışmaların tamamlanmasını müteakip hafta içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Avrupa Birliği ile görüşmeleri devam eden Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ile ilgili devam eden olumlu süreç hakkında ilgili bakanlar tarafından EKK bilgilendirilmiş ve aynı doğrultuda çalışmaların hızlandırılmasına karar verilmiştir. Aralık Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanacak olan 2017 Bütçesi ile ilgili hazırlıklar gözden geçirilmiştir.”