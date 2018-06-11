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Ekonomimiz büyümeye devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) raporlarına göre, ekonomimiz 2018’in ilk çeyreğinde 7.4 artışla büyümeye devam ediyor.

Ekonomimiz büyümeye devam ediyor

11 Haziran 2018 14:44
Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, TÜİK büyüme rakamlarını şöyle yorumladı: “TÜİK büyüme rakamları memnuniyet verici. Ekonominin 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7.4 oranında büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Dünyanın en yüksek ikinci büyüme rakamına ulaştık. Ekonomimizde, dengeli büyümeye devam ediyor. 2017’de yıllık gerçekleşen yüzde 7.4’lük büyüme oranı devam ettirilmiş durumda. Bu rakamlar Türk ekonomisinin derinliğini ve sağlamlığını gösteriyor.”
“Hindistan ile birlikte zirveyi paylaşıyoruz”
Elmas, 2018’in birinci çeyrekte yüzde 7.4 büyüme sağlanmasının pek çok mesaj içerdiğine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu: “Ekonomik faaliyetlerimizin dış müdahaleleri umursamadan kararlılıkla yoluna devam ettiğini görüyoruz. 2015 yılından bu yana en büyük ilk çeyrek büyümesini yaşıyoruz. OECD’de Hindistan ile birlikte zirveyi paylaşıyoruz. Bu açıklama, uluslararası piyasalar için de önemli bir mesaj veriyor. Uluslararası kuruluşların tahminlerini revize etmeleri gerekiyor. Ayrıca 2017’de yakalanan yüzde 7.4’lük büyüme hızının devam ettirildiğini görüyoruz. Bu dengeli büyüme memnuniyet verici." 
  “İnşaat sektörü güçlü bir potansiyele ulaştı”
Yüzde 6.9 ile büyümesine devam eden inşaat sektörü, güçlü bir potansiyele ulaştı. Büyüme rakamlarının alt kırılımlarına bakınca tüm sektörlerin yüksek büyüme rakamlarına ulaştığını görüyoruz. İnşaat sektörüyle birlikte diğer sektörlerin de orantılı şekilde büyümesi sağlıklı bir durum. Sanayinin yüzde 8.8 büyümesi de üretim kapasitemizi daha iyi kullandığımızın göstergesi oldu.”      

Etiketler: ekonomik büyüme, İnşaat Sektörü, sur yapı

 

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