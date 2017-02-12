Diğer
Kategoriler

Eksi 11 derecede yarıştılar

Red Bull Jump and Freeze etkinliği, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da eksi 11 derecede gerçekleştirildi.

Eksi 11 derecede yarıştılar

12 Şubat 2017 18:33

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Jump and Freeze, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte yarışmacılar eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla kayak pistinden kayarak eksi 11 dereceye aldırmadan buz gibi su dolu havuza atladılar. Ejderhadan Minions’a kadar birçok eğlenceli kıyafetle performanslarını sergileyen 30 takım ve toplamda 46 yarışmacı, ünlülerden oluşan jüriyi atlayışlarıyla etkilemeye çalıştı. Kendine has kostümleriyle rampadan uçup soğuk suya dalan yarışmacılar, Ferman Akgül, Müge Boz, Yunus Günçe, Merve Oflaz ve Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu gibi birbirinden ünlü isimler yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi. Red Bull Jump and Freeze’de jüri puanlamayı yaparken belli kriterleri dikkate aldı. Kostüm seçimi, atlayış performansı ve seyircinin tepkisi jürinin puanlarını belirledi.

Birbirinden başarılı katılımcıların yarıştığı Red Bull Jump and Freeze’de birinciliği Yumurtasını Kıran Civciv isimli takımdan Sabri Sarıyeroğlu kazanırken, ikinciliği NASA takımından Umut Öğücü elde etti. Muhammed Mustafa Karagöz de İkisi Bir Arada takımı ile üçüncü oldu. En iyi kostüm ödülünü ise Thor Yıldırımların Efendisi ile Dinçer Kaymak kazandı.

Yarışmada ilk üçe giren takımlar ve en özgün kostüme sahip takım GoPro, G-Shock, The North Face ve Forum Kayseri’den çeşitli hediyeler kazandılar. Red Bull Jump and Freeze’in medya sponsoru Listelist’in kullanıcılarının oyuyla bir takım da 1 adet VR Gözlük sahibi oldu. Birinciye ödülünü Kayseri Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı, ikinciye Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ve üçüncüye ise ödülünü Kayseri Erciyes A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler verdi. 

Etiketler: Kayseri, red bull


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!