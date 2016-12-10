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Eksi 40 derecede domates üretiliyor

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde jeotermal ısı sayesinde eksi 40 derecelere varan hava soğukluğunda seralarda domates üretimi yapılıyor.

Eksi 40 derecede domates üretiliyor

10 Aralık 2016 11:10

Diyadin’de 2014 yılında yüzde 90’ı özel sektör, yüzde 10’uda devlet destekli olmak üzere 40 dekar üzerinde kurulan 2 ayrı domates serasında yılda bin 600 ton domates üretiliyor. İlçeye 7 kilometre uzaklıkta kaplıcalara yakın alanda jeotermal ısı destekli kurulan seralarda soğuk havalara aldırış edilmeden topraksız tarım yapılıyor. İşsizliğin yoğun olduğu ilçede kurulan domates seraları sayesinde işsizlik azalırken, Diyadinli gençler için iş sahası açıldı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu seralarda şimdilik 50 kişi çalışırken ilerleyen dönemlerde üretimin arttırılacağı ve çalışan sayısının 2000 kişiye çıkarılacağı öğrenildi. Burada üretilen domatesler İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok iline ve yurt dışına gönderiliyor. 

Serada çalışan Diyadinli olan ziraat mühendisi Eyyüp Işık:”Mezun olduğum gibi kendi ilçemde, bölgemde iş buldum. Bu benim için bulunmaz bir velinimettir. Bütün çalışanlar, okuyanlar Diyadin gibi bir yerde iş bulma ihtimalini hiç düşünmesinler. Bende hiç düşünmedim; ama gelip seraları gördüğümüz zaman burada ciddi bir emeğin olduğunu gördük. Burada üretilen domates tadıyla, kalitesiyle kendini kabul ettirdi. Yıllık bin 600 ton domates üretiyoruz. Domateslerimizi ilk etapta bölgeye, daha sonra diğer illere ve yurtdışına göndermeye başladık. Şu anda bizde 50 kişi çalışıyor. Yeni seraların yapımıyla çalışan kişi sayısı 2 bine ulaşacak İnşallah. Burada tamamen topraksız üretim yapıyoruz. Burada jeotermal kaynaklı suyun bulunması burada üretimimizi kolaylaştırmıştır" dedi. 

Etiketler: domates


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