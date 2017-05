Ekşioğlu’ndan Galeri Aydın’da sıra dışı bir sergi

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun sergisine ev sahipliği yapıyor. Galeri Aydın’da düzenlenen sergide, sanatçının kedi, kuş, balık, kitap ve kadın serilerinden oluşan ve kağıt üzerine akrilik, suluboya gibi karışık teknik kullanarak yaptığı 30’a yakın 50x70 cm ölçülerindeki resim çalışmaları sergileniyor. Eğitim hayatı boyunca resim dışındaki derslerin ilgisini çekmediğini fark ederek resim tutkusunun peşinden giden Gürbüz Doğan Ekşioğlu, sanatını içinden geldiği için, duygularını aktarmak, paylaşmak isteği için, gönül vererek icra ediyor. Sanatı kendimizi ifade etmenin bir yolu olarak nitelendiren Ekşioğlu, sanatçıyı da “doğumundan bu yana ailesi, yaşadığı çevre, gelenek, kültür (edebiyat, şiir, görsel sanatlar), sosyoloji, felsefe ışığında var olanı alıp onu hissettiği şekilde yeniden yorumlayan kişidir” şeklinde tanımlıyor.



Duyguları Aktarım Süreci, Sanat

‘Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur’ sözünde de olduğu gibi sanat yeteneğinin doğuştan gelen bir yaratılış özelliği olduğuna vurgu yapıyor ve “Sevmek, çalışmak ve eğitim, sanatçıyı geliştirir. Yeteneklerimiz, duygularımızı ifade edebilmemize yarayan en güzel araçtır. Yetenekli olup sanatçı olmayan, resim yeteneği olmayan ama teknoloji ile duygularını aktaran birçok sanatçı vardır” diyor. Grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun 3 Mayıs’ta açılan kişisel sergisi, 31 Mayıs 2017 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Gürbüz Doğan Ekşioğlu kimdir?

Ordu Mesudiye’de doğdu. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Grafik Bölümü’nde öğrenim gördü.1977 yılından beri karikatür ile ilgilenen sanatçı, şimdiye kadar 23’ü uluslararası olmak üzere toplam 64 ödül kazandı. Ulusal ve uluslararası birçok karma serginin yanı sıra New York’ta olmak üzere 29 kişisel sergi açtı. New Yorker Dergisi’nin kapağında üç kez, The Forbes Dergisi’nin kapağında bir kez, The Atlantic Monthly, The New York Times gibi dergilerde karikatür ve illüstrasyonları yer aldı. 1998 yılı Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülü’nün de sahibi olan sanatçı, grafik sanat alanında aldığı eğitim ile kendini görsel olarak ifade etme yeteneğini daha da geliştirdi. Bu alanda ürünler vermeye devam eden sanatçı illüstrasyonlarının orijinallerini yayınladıktan sonra sanat galerilerinde sergilemeye başladı. Çalışmalarına Moda’daki atölyesinde devam eden Ekşioğlu, aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapıyor.