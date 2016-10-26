Elbeyli ilçesine DEAŞ’ın kontrolünde bulunan El Bab bölgesinden atılan roketin ateşlendiği yer, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava radar sistemlerinden tespit edilerek, ateş destek vasıtalarıyla imha edildi.

Vurulan hedeflerden yükselen dumanlar Kilis’ten görülürken, Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolündeki yerlere de terör örgütü DEAŞ havan toplarıyla saldırıyor. Zaman zaman sınırın Suriye tarafına havan topları düşerken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA), obüs topları ile ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ hedeflerini ateş altına aldığı bildirildi.

Mehmet Ali Dağ

