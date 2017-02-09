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El Bab şehidi Ömer Akkuş'un acı haberi Sakarya’daki ailesine ulaştı

El Bab'da şehit düşen Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş’un Sakarya’daki baba evine ateş düştü. 7 kardeşi bulunan 23 yaşındaki Akkuş'un acı haberini aileye askeri yetkililer verdi.

El Bab şehidi Ömer Akkuşun acı haberi Sakaryadaki ailesine ulaştı

09 Şubat 2017 15:40
Sakarya’ya şehit ateşi düştü - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatının 170’inci gününde El-Bab'daki operasyonda Türk Askeri ile terör örgütü DEAŞ arasında çıkan çatışmada 11 asker yaralanırken 1 askerde şehit oldu. Şehit olan askerin Sakaryalı Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş olduğu belirlendi.

Şehidin evinde feryadlar yükseldi

Şehit Ömer Akkuş’un Kaynarca ilçesine bağlı Uzakkışla Mahallesinde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Mahmut Akkuş’un evinde feryatlar yükseldi. Evin önünde ambulans bekletilirken şehidin baba ocağına Türk Bayrakları asıldı.

Zaman zaman feryatların yükseldiği evde şehidin yakınlarına 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Öte yandan Ömer Akkuş’un 7 kardeşi daha olduğu öğrenildi.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek

 

Etiketler: DEAŞ, ömer akkuş, sakarya, şehit


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