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El Bab’da intihar saldırısında yaralananlar Türkiye’ye getiriliyor

Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre olay yerinde 45 kişi hayatını kaybederken, 100'e yakın kişi de yaralandı. Yaralılar Kilis ve çevre illere getiriliyor.

El Babda intihar saldırısında yaralananlar Türkiyeye getiriliyor

24 Şubat 2017 13:23

Bomba yüklü saldırıda yaralanan onlarca Suriyeli bölgeden tahliye edilerek Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada bekleyen ambulanslara alınan 42 Suriyeli Kilis'e getirilerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Diğer yaralılar sınır hattından alınarak Gaziantep başta olmak üzere çevre il ve ilçelere sevk ediliyor. Kilis Devlet Hastanesinde uzman doktorlar yaralılara müdahale ederken, durumu ağır olanlar çevre illere sevk ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Mehmet Ali Dağ
 

Etiketler: El Bab, intihar saldırısı, Türkiye


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