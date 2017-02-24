TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdidini bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla, 24 Ağustos 2016 tarihinde Koalisyon Güçleri ile koordineli olarak başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugün itibariyle El Bab bölgesinin kontrol altına alındığını bildirdi. TSK’dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: “Fırat Kalkanı Harekatı; uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde planlanmış, başta siviller olmak üzere kutsal ve tarihi mekanlar, kamu bina ve tesisleri ile temel ihtiyaçlara yönelik kaynaklara zarar verilmemesi esas alınmış, harekatın uzaması pahasına büyük bir titizlik içerisinde hareket edilerek icra edilmiştir. TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca gerçekleştirilen harekat kapsamında, 25 Ağustos 2016’da Cerablus DEAŞ terör örgütü işgalinden kurtarılmış, harekata güney istikametinde devam edilerek, 29 Ağustos 2016 itibarıyla Sacur Çayı'na kadar olan bölge PYD/PKK terör örgütü unsurlarından temizlenmiş, 02 Eylül 2016 tarihinde Rai bölgesinden ilerleme sağlanarak, 04 Eylül 2016’da harekat icra edilen bölgedeki hudut hattımız DEAŞ terör örgütünden tamamen arındırılmış, 16 Ekim 2016 tarihinde Dabık ve Suran bölgelerinin kontrol altına alınmasıyla birlikte DEAŞ terör örgütü mensubu teröristlerin topraklarımıza yönelik Katyuşa ve uzun menzilli top atışları tehdidi ortadan kaldırılmıştır.”

DEAŞ terör örgütünün ağırlık merkezini oluşturan Bab meskun mahallinin kontrol altına alınması kapsamında icra edilen operasyonlarla ilgili olarak ise, “08 Aralık 2016 tarihinden itibaren Bab çevresindeki arazi kesimleri ve meskun mahallerinde bulunan DEAŞ unsurları etkisiz hale getirilerek, Bab’ın; kuzey-doğu ve batıdan kuşatılması ve tecridi, 08 Şubat 2017 tarihinde, Bab şehir merkezinin ele geçirilmesine yönelik harekat başlatılarak şehre hakim konumda bulunan Akil Tepesi’nin kontrolü, 24 Şubat 2017 itibarıyla, Bab’ın tüm mahallelerinde kontrol sağlanmıştır. Halen, kontrol altına alınan bölgelerde bulunan engel, mayın/EYP’lerin temizlenmesi faaliyetleri devam etmektedir” açıklaması yapıldı.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında toplam 230 meskun mahal ve bin 925 kilometrekare alanda kontrolün sağlandığını ve Azaz bölgesi ile birlikte şu anda 2 bin 225 kilometrekare alanın ÖSO kontrolünde olduğunu belirtti. Ayrıca, sarsılmaz bir inanç, sabır, kahramanlık ve fedakarlıkla tehdidin kaynağı neresi olursa olsun, bayraklaşan vatan topraklarının güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

İlker Turak